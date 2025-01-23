نجح فريق طبي متخصص في علاج أمراض المسالك البولية بمجمع الملك عبدالله الطبي عضو تجمع جدة الصحي الثاني، في إنهاء معاناه مريضتين في العقد الرابع من العمر، مع السلس البولي الإلحاحي.

وتفصيلاً راجعت المريضتان العيادات الخارجية بالمجمع، حيث تمت مناظرة الحالتين حسب مواعيد المراجعات المجدولة لكل حالة في عيادات المسالك البولية، واستكمال كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتشخيصهما مبدئياً، ثم وضع الخطة العلاجية الدوائية لهما، ومنها إجراء الحقن بمادة البوتوكس لاستعاده التحكم البولي، وخضعت الحالتان إلى مرحلة علاجية أولى، لم تستجيبا لها.

وبعد دراسة الحالتين، قرر الفريق الطبي المعالج تجهيزهما لإجراء عملية زراعة شريحة رقيقة لكل منهما باستخدام أحدث الطرق الطبية العالمية للتحفيز العصبي، وضعت تحت الجلد في أسفل القدم، استغرقت نصف ساعة تحت تخدير موضعي، تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وذلك بدلاً من الطريقة التقليدية المعتاد عليها وهي إجراء عملية جراحية لزراعة جهاز على الفقرات العجزية في أسفل العمود الفقري.

شارك في إجراء العملية الدكتور محمد خان استشاري جراحة المسالك البولية والدكتور إيهاب عبدالمنعم استشاري جراحة المسالك البولية وعبدالله تركاوي الأستاذ المشارك في جامعة ستانفورد الأمريكية والدكتور فيصل الشهري أخصائي جراحة المسالك البولية والدكتور فراس سندي طبيب مقيم جراحة المسالك البولية.