أصدر أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي قراراً يقضي بدمج وتحويل البلديات الفرعية وعددها 10 بلديات فرعية ومكتبا خدمات بلدية إلى 5 بلديات فرعية.

وجاء في القرار، دمج بلدية شرق الطائف والشفا تحت مسمى بلدية شرق الطائف الفرعية، ودمج بلدية غرب الطائف مع بلدية الهدا الفرعية تحت مسمى بلدية غرب الطائف الفرعية، دمج بلدية شمال الطائف والسيل الصغير والسيل الكبير تحت مسمى بلدية السيل الفرعية، دمج بلدية الطائف الجديد ومكتب خدمات عشيرة ومكتب خدمات العطيف تحت مسمى بلدية شمال الطائف الفرعية. إبقاء بلدية جنوب الطائف الفرعية دون تغيير

وتعد «الهيكلة» خطوة جديدة على طريق تحقيق مستهدفات أمانة الطائف المتمثلة في تجويد الخدمات والانتقال بها لخدمات إلكترونية، ورفع كفاءة التشغيل، وكذلك كفاءة الإنفاق، وخصخصة تنفيذ الأعمال ومنح البلديات صلاحية إدارة المناطق، وتطوير الهيكل التنظيمي للبلديات، ورفع مستوى القطاعات المساندة وحوكمة الإجراءات البلدية وتمكين البلديات وفق الاختصاصات، وتحقيق أعلى معايير الجودة.