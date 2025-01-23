بدأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ زيارة رسمية إلى مملكة تايلند تستمر أيامًا عدة، وذلك لرئاسة وفد المملكة المشارك في المؤتمر الدولي «خير أمة» الثالث لدول آسيان، الذي تنظمه الوزارة يومي 25 و26 رجب 1446هـ، بمشاركة وزراء وعلماء ومفتين ومفكرين من دول آسيان.

وسيلتقي آل الشيخ ضمن زيارته عددًا من المسؤولين بتايلند، يبحث خلالها آفاق التعاون المشترك في المجالات الإسلامية في إطار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين.

ويهدف المؤتمر الدولي «خير أمة» الذي يفتتح بكلمة المملكة التي سيلقيها الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ودعم مسيرة السلام والعدل مع إبراز جهود المملكة الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء ونخبة من العلماء والمفتين والمفكرين من دول آسيان.