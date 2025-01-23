بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس منغوليا خوريلسوخ أوخنا في وفاة رئيس منغوليا السابق بونسالما أوتشيربات.

وقال الملك سلمان: «تلقينا نبأ وفاة رئيس منغوليا السابق السيد بونسالما أوتشيربات، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس منغوليا خوريلسوخ أوخنا في وفاة رئيس منغوليا السابق بونسالما أوتشيربات.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة رئيس منغوليا السابق السيد بونسالما أوتشيربات، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».