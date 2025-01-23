استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لفخامته ولحكومة وشعب لبنان الشقيق، وتمنياتهما لهم بالمزيد من التقدم والازدهار.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد وزير الخارجية استمرار وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.

حضر الاستقبال، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، ومساعد مدير عام مكتب الوزير وليد السماعيل.