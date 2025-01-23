أعلنت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) إطلاق (مركز الاقتصاديات السيبرانية) في مدينة الرياض، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية.

وتستهدف مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) من إنشاء مركز الاقتصاديات السيبرانية بأن يكون مركز فكر عالمي يتناول الأبعاد الاقتصادية للأمن السيبراني، ويعمل على توفير معلومات موثوقة ودراسات معمقة تمكن صناع القرار من حول العالم من بناء فهم عميق للعلاقة الوثيقة بين الاقتصادات والأمن السيبراني، كما توفر هذه الدراسات أدوات متينة لصياغة السياسات والإستراتيجيات بما يضمن حماية الاقتصاد العالمي، ويسهم في الوقت نفسه في تعزيز الأمن السيبراني حول العالم. وأوضح محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني القائم بمهمات مجلس أمناء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالنيابة المهندس ماجد بن محمد المزيد، بأن إنشاء مركز الاقتصاديات السيبرانية بالشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي يأتي انطلاقاً من موقع المملكة الرائد عالمياً في قطاع الأمن السيبراني، وما حقّقته التجربة السعودية محلياً وإقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي والواعد من مكتسبات حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني اليوم أنموذجاً ناجحاً ورائداً يُعترف به دولياً، إضافة إلى الإنجازات التي حققتها مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني منذ إنشائها بأمر ملكي كريم في العام 2023. وأضاف: إنشاء مركز الاقتصاديات السيبرانية يأتي في إطار إسهامات المملكة العربية السعودية وجهودها في بناء منصات ذات بعد دولي، وإطلاق مبادرات عالمية رائدة في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع الأمن السيبراني، وذلك بهدف فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني وبناء أسس التعاون؛ واستغلال الفرص الكبيرة التي يزخر بها القطاع، والاستفادة منها على صعيد تحفيز التنمية ودفع عجلة الازدهار ورخاء الإنسان حول العالم.