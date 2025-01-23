يفتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الأحد القادم، المؤتمر الدولي الـ12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة في الصناعة، الذي تنظمه كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للوقاية من الإشعاعات، وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة.

ويناقش المؤتمر، الذي يستمر 5 أيام، آخر المستجدات العلمية في مجال الإشعاع الطبي والصناعي وجمع العلماء ومطوري التقنيات لإيجاد حلول لتحديات القطاع الصناعي والطبي، وعرض أبحاث وابتكارات الباحثين السعوديين والدوليين وأثر المعرفة بنشر أفضل المخرجات العلمية المحكمة في مجلة مصنفة ضمن أفضل 10% في مجال تخصصها وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بمشاركة أكثر من 500 باحث من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى استعراض دور الذكاء الاصطناعي في تطوير تطبيقات الإشعاع في القطاع الصناعي والطبي.

وترتكز أهمية المؤتمر على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وتطوير البحث والابتكار وجذب الاستثمارات والأعمال ومناقشة قضايا السلامة والأمان في استخدام الإشعاع والنظائر المشعة.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 جهة حكومية ودولية وأكثر من 40 دولة بحضور 500 باحث و20 خبيرا من المتحدثين العالميين، وأكثر من 100 محاضر، إلى جانب عدد من ورش العمل والدورات التدريبة، فيما يضم المعرض المصاحب 25 جناحًا مختصًا في المجال ذاته.