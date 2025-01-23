نبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة -بإذن الله تعالى- على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الخميس) وحتى يوم الإثنين القادم، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كلم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق المائية.

وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الإثنين القادم، وعلى مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، يومي الأحد والإثنين القادمين.

فيما توقع المركز أن تشهد محافظتا المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة من اليوم وحتى يوم السبت القادم، فيما ستشهد محافظتا جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء يوم السبت إلى صباح يوم الأحد القادمين، وعلى منطقة نجران من اعتبارًا من اليوم إلى يوم الإثنين القادم، وعلى منطقة تبوك يوم الإثنين القادم -بإذن الله تعالى.

وأهاب المركز بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية؛ لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع.