أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتحمّل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي بعدما لاحظت قلة التجاوب من منسوبي القطاع التجاري بمميزات الإعفاء، ودعت الجهات المستفيدة من القرار بتضمين السجل التجاري الخاص بالشركة أو المؤسسة المستوردة مزاولتها استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي.ويشمل القرار جميع بنود مدخلات الإنتاج الخاصة بالإنتاج الحيواني والنباتي والسمكي والخدمات التسويقية؛ وفق بنود التعرفة الجمركية للأصناف المستهدفة.