وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، باستضافة الفتاتين الكفيفتين السريلانكيتين وأسرتهما لأداء العمرة على نفقة المملكة.وعبّرت الفتاتان عن أمنيتهما بأداء مناسك العمرة خلال الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم التي أقيمت في سريلانكا بدعم من المملكة. جاء ذلك خلال استقبال وكيل الوزارة سعود الغامدي، بمقر السفارة السعودية في كولومبو، بحضور السفير خالد القحطاني، للفتاتين الكفيفتين وأسرتهما لإبلاغهما بمبادرة الوزير تحقيقاً لأمنيتهما.وابهرت الفتاة الكفيفة البالغة من العمر 22 عاماً، الجميع بحفظها الكامل للقرآن الكريم، إذ اعتمدت على الاستماع لأشرطة أحد القراء وأتمّت حفظ القرآن كاملاً وعمرها 13 عاماً، وشاركت في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية بجمهورية سريلانكا وفازت بالمركز الأول.وعبّرت الفتاتان عن شكرهما وامتنانهما للاستضافة، مشيرتين إلى أن المبادرة ليست فقط تحقيقاً لرغبتهما، ولكنها تعبير عن القيم النبيلة والاهتمام الكبير الذي توليه السعودية لحفظة كتاب الله الكريم ونشر الخير للعالم.