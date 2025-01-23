رأس مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، الاجتماع الافتراضي الدوري الرابع لمجلس إدارة الأكاديمية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.واستعرض الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد زين العابدين جدول أعمال الاجتماع، الذي شمل مناقشة مُجمل التوصيات، والقرارات للمجلس، وما تم اتخاذه حيالها خلال العام 2024.كما قُدِّم عرض تفصيلي حول نموذج الاستدامة المالية للأكاديمية، الذي يسعى إلى تعزيز الإيرادات الذاتية وضمان الاستمرارية المالية بما يدعم تحقيق أهداف الأكاديمية الإستراتيجية.وتناول الاجتماع أيضاً التوجهات والأولويات الإستراتيجية للعام الحالي وركزت النقاشات على تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية، وزيادة تفعيل البرامج التدريبية المتقدمة، وتوسيع نطاق الشراكات المحلية والدولية لدعم قطاع الإعلام والاتصال.