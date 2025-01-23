بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، استقبال طلبات النقل الداخلي لشاغلي الوظائف الإدارية للعام الحالي ويستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري.وبينت الإدارة أن الإجراء يأتي نظراً لانتهاء دورة الأداء الوظيفي لعام 2024 وسد الاحتياج في الميدان التعليمي للعام الدراسي القادم، ويستثنى من ذلك استمارات طلب النقل المسلمة لشعبة النقل للعام الدراسي الحالي.وأكدت عدم قبول أي طلب بعد انتهاء الموعد المحدد.وطلبت الإدارة ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة في حال وجود ظروف خاصة أو صحية حديثة. وأشارت إلى أنه في حالة الرغبة في العدول عن النقل يتم تعبئة استمارة العدول عن النقل خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال صدور قرار النقل لإحدى الرغبات المذكورة في استمارة طلب النقل لا يحق العدول.