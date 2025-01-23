أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع القادمة بمبلغ 600 مليار دولار، مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية. وشدد ولي العهد خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس (الأربعاء) مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، على قدرة إدارة الرئيس الأمريكي بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق، تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار. وبحث الأمير محمد بن سلمان مع ترمب، سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون والعمل مع السعودية لما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.