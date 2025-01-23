أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رغبة المملكة في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع القادمة بمبلغ 600 مليار دولار، مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.

وشدد ولي العهد خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس (الأربعاء) مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، على قدرة إدارة الرئيس الأمريكي بإصلاحاتها المتوقعة في الولايات المتحدة على خلق ازدهار اقتصادي غير مسبوق، تسعى المملكة للاستفادة من فرصها المتاحة للشراكة والاستثمار.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع ترمب، سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.

ونقل ولي العهد خلال الاتصال تهنئة خادم الحرمين الشريفين وتهنئته للرئيس الأمريكي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتهما للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.

كما تناول الاتصال بحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

من جهته، عبر الرئيس الأمريكي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد على تهنئتهما، مؤكداً حرصه على العمل مع قيادة المملكة العربية السعودية على كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.