دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين القادم.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الليث والقنفذة والطائف وميسان واضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة، ومتوسطة لتشمل العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والكامل وخفيفة لتشمل جدة وخليص، كما ستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة ورماح والرين وثادق وحريملاء، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية والدلم ومرات والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والسليل.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، وخفيفة على منطقتي نجران وتبوك.