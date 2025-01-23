أبرمت جامعة الجوف أمس مذكرة تفاهم مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، بحضور المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، في المدينة الجامعية.

وبهذه المناسبة رفع الأمير سلطان بن سلمان الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل لشؤون الإعاقة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة برعاية هذه الفئة وتعزيز حقوقها، كما أثنى على برامج رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز بيئة شاملة تتيح خيارات جديدة تسهم في تمكين جميع فئات المجتمع وتفعيل مشاركتها في مختلف الأنشطة بهدف بناء مجتمع مستدام ومتوازن.

وأشاد بدور جامعة الجوف في تقديم مخرجات تعليمية ومهنية وبحثية وفق أعلى معايير الجودة والتميز على المستويين المحلي والإقليمي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجانبين بما يتوافق مع الأنظمة والضوابط المعمول بها في المملكة، لتحقيق نتائج ملموسة تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهم في تحسين حياتهم.

من جهته أوضح رئيس جامعة الجوف أن المذكرة تهدف إلى العمل المشترك على تنفيذ مختلف البرامج البحثية المرتبطة بالإعاقة، وعقد الندوات العلمية، والدورات التدريبية، وورش العمل المشتركة، بشأن تنفيذ وتطوير البرامج، والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات محلياً ودولياً، والتعاون في جميع المجالات التي تعزز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي.

من جهة أخرى، زار الأمير سلطان بن سلمان مركز الجمعية بمنطقة الجوف، وكان في استقباله مدير المركز وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وتجول على العيادات داخل المركز والتقى فريق العمل والأطفال وذويهم، مطلعاً على الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية المقدمة.

كما التقى مديري الجهات الحكومية الشريكة وأعضاء الجمعية العمومية ورجال الأعمال، ثم وقع مذكرتَي تفاهم مع أمانة منطقة الجوف، وتجمع الجوف الصحي، تهدفان إلى تقديم الخدمات الصحية والخدمات الداعمة لأعمال المركز.