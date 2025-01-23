نجح مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في استيفاء جميع متطلبات الجودة للمستشفيات والقطاعات الصحية، بحصوله على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) للمرة الرابعة بنسبة بلغت 96.8% لمؤشرات السلامة الضرورية وتجديد الاعتماد بنسبة بلغت 93.87%، لمدة ثلاث سنوات. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المكلف الدكتور فهد بن أحمد الحربي، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «إن تجديد هذا الاعتماد هو تتويج لجهود فريق العمل بالمستشفى الجامعي ودليل على مستوى الرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها المستشفى، ونحن نواصل التزامنا بتطوير الخدمات الصحية بما يواكب التطلعات الوطنية ويتماشى مع رؤية المملكة 2030».

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد الشهراني بهذا الإنجاز، معبراً عن امتنانه لكافة منسوبي المستشفى على جهودهم المتواصلة لتحقيق التميز. وقال: «هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد الذي يلتزم بمواصلة تحسين الأداء وتقديم خدمات صحية متكاملة تليق بثقة المرضى والمجتمع».

ويُعد اعتماد «CBAHI» من أهم المعايير الوطنية لضمان جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وهو ما يعكس مكانة المستشفى كصرح طبي وتعليمي رائد في المملكة.