التقى مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، المديرة العامة للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي بوزارة الدفاع البريطانية أفريل جوليف، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية.

كما التقى رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن محمد الغريبي، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا الجنوبية سوك جونق جون والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، تفقد نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد الغفيلي، قيادة المنطقة الشمالية الغربية والوحدات التابعة لها، واستمع إلى إيجاز حول المهمات والواجبات العملياتية الخاصة بكل وحدة، واطّلع على سير العمل فيها.