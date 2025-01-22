حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة إنجازات تعليمية رائدة خلال عام 2024، حصدت فيها 649 جائزة وميدالية محلية وإقليمية ودولية، ما يعكس جودة المخرجات التعليمية وتميز الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في مختلف المجالات.

وجاءت هذه الإنجازات نتيجة لمشاركة 631 طالباً وطالبة في مسابقات علمية وثقافية وفنية، إضافة إلى جهود المعلمين والمعلمات الذين حققوا بدورهم 18 جائزة متميزة.

وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي أن هذه النجاحات تمثل انعكاساً لدعم منقطع النظير من القيادة لقطاع التعليم بشكل عام، ولتضافر الجهود بين جميع أطراف العملية التعليمية بدءاً من متابعة وتوجيهات وزير التعليم، وروح التحدي والإصرر لدى الطلبة ومعلميهم ومعلماتهم كانت لتحقيق هذه الإنجازات.

وأكدت أن البيئة التعليمية في جدة، بما تحظى به من تشجيع مستمر من إمارة منطقة مكة المكرمة بقيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تُعد حاضنة للإبداع والتميز، ما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للطلاب والطالبات في المسابقات المحلية والدولية وليس أدل على ذلك من مشاركتهم الدائمة في تكريم وتحفيز الطلبة والمعلمين والمعلمات والمدارس، حيث كان له أبلغ الأثر في تحفيز، وتعزيز روح التميز والإبداع في الميدان التعليمي.

إنجازات متنوعة تدعم جودة التعليم

وأضافت اللهيبي أن عام 2024 شهد تحقيق 60 مدرسة حكومية وخاصة وسام التميز في التقويم المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية من خلال توقيع 24 شراكة ومشاركة 17 منظمة تعليمية، كما تم افتتاح 40 مبنى مدرسياً جديداً.

وأشارت إلى أن طلبة تعليم جدة شاركوا بأكثر من 4.9 مليون ساعة تطوعية، في حين بلغ عدد المتطوعين من الطلاب والطالبات 123,323 متطوعاً، ومن منسوبي التعليم 16,298 متطوعاً، بما يعكس التزام تعليم جدة بدوره المجتمعي.

وفي ما يتعلق ببرنامج «نافس»، أوضحت أن تعليم جدة واصل تصدره للمؤشرات الوطنية في البرنامج، وهو ما يؤكد النجاح في إعداد الطلاب والطالبات للقبول في أرقى الجامعات العالمية.

وأكدت اللهيبي أن هذه الإنجازات ليست سوى بداية لطموحات أكبر تسعى الإدارة لتحقيقها في المستقبل، مشيدة بالدور المحوري للكوادر التعليمية في تحقيق هذه النجاحات، وبالعزيمة التي يتحلى بها الطلاب والطالبات في تمثيل المملكة بأفضل صورة على جميع المستويات.

وأعربت عن شكرها وتقديرها لمنسوبي التعليم من مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والطواقم الإدارية، وفخرها بهم جميعاً وبما حققوه من إنجازات.