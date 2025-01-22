دشن محافظ جزر فرسان عبدالله محمد الظافري اليوم (الأربعاء) بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر بلدية المحافظة برنامج المدن الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الرئيسية بحضور وكيل المحافظة عمرين محمد عريشي ومدير برنامج المدن الصحية بصحة جازان الأخصائي خالد يماني، ورؤساء وممثلي الإدارات الحكومية الأمنية والمدنية ومشائخ وأعيان المحافظة.

واستهل محافظ جزر فرسان الاجتماع بكلمة نوه فيها بالتوجيه والدعم والمتابعة لكافة المشروعات والمرافق الخدمية من أمير منطقة جازان ونائبه ورعايتهما لكل مامن شانه خدمة محافظات المنطقة وساكنيها، مبرزا ما تشهده محافظة فرسان من تطور ونماء في كافة المجالات.

كما قدم مدير البرنامج بالمنطقة خالد يماني عرضاً مرئياً عن برنامج المدن الصحية والمعايير المطلوب تحقيقها لتصنيف المدن الصحية، واللجان بمهماتها المنبثقة عن البرنامج. وتم خلال الاجتماع اختيار عثمان ابراهيم عقيلي ليكون منسق البرنامج في محافظة جزر فرسان، والتأكيد على دور الجهات كل فيما يخصه لتفعيل البرنامج واستكمال المعايير الخاصة بها وتفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي وعقد الورش والدورات المتعلقة بالبرنامج.

يشار إلى أن جزيرة فرسان قد تم اختيار تسجيلها كأول جزيرة صحية مسبقاً على مستوى الشرق الأوسط وذلك في عام 2004 من قبل منظمة الصحة العالمية؛ نظير ما تتميز به من مقومات بيئية وطبيعية ومجتمع محلي يعزز التنمية المستدامة.