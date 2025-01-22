أعلن المجلس التنسيقي لتمكين المرأة باتحاد الغرف السعودية عن حزمة من المبادرات التطويرية الرامية لتعزيز دور المرأة السعودية في القطاعات الاقتصادية وتمكينها ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس في دورته الجديدة، الذي انعقد اليوم بمقر الاتحاد بمشاركة واسعة من سيدات الأعمال السعوديات.

وأوضحت رئيسة المجلس آلاء أبو حمامة، أن الاجتماع أقر تكليف أحد المكاتب الاستشارية الوطنية بإعداد إستراتيجية عمل المجلس ومبادرات نوعية لتمكين المرأة في المناصب القيادية، وتسهيل وصولها للممكنات والمبادرات الحكومية، وعمل منصة رقمية للمرأة تمكنها من الوصول للموارد والفرص، وتنظيم ملتقى للقياديات، وإنشاء مجلس للمستشارين يضم مختلف الجهات، ودعم مشاريع الأسر المنتجة ورائدات الأعمال، ورفع مستوى التأهيل والتدريب، وتقديم نماذج وقصص نجاح ملهمة.

من جهتها أفادت نائبة رئيسة المجلس وفاء الشهري بأن المجلس سيعمل على تعظيم الاستفادة من الخبرات النسائية بمختلف القطاعات، ومواصلة جهود تمكين المرأة في المناصب القيادية بالجهات الحكومية والغرف التجارية ومجالس الأعمال واللجان الوطنية. منوهة بما حققته المرأة من جدارة في سوق العمل والأعمال التجارية.

ويهدف المجلس التنسيقي لتمكين المرأة إلى تعزيز مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتها في سوق العمل، ويضم (26) عضوة من سيدات الأعمال السعوديات يرشحهم اتحاد الغرف والغرف التجارية، فيما تبلغ مدة دورته 3 سنوات.

يُذكر أن انطلاقة أعمال المجلس التنسيقي لتمكين المرأة تأتي في ظل مكتسبات كبيرة حققتها المرأة السعودية منذ إعلان رؤية المملكة 2030، فقد ارتفعت مشاركتها في سوق العمل بنسبة 35% وانخفضت البطالة بين النساء من 33.7% إلى 12.8% ونما عدد المشتركات في التأمينات الاجتماعية بنسبة 102% ليصل إلى أكثر من مليون مشتركة، وكذلك ارتفع عدد السجلات التجارية للسيدات ليصل إلى 476 ألف سجل تجاري.