التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، بمقر المجلس في الرياض اليوم، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما سامي بحوث، وذلك في إطار زيارتها الرسمية إلى المملكة حالياً.

ورحبت الأحمدي بالمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوفد المرافق لها، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تقدماً كبيراً في جميع المؤشرات المتعلقة بتمكين المرأة، مشيرةً إلى أن قرار «لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة» باختيار المملكة لرئاسة الدورة الـ69 للجنة خلال عام 2025م، يأتي تتويجاً لجهود المملكة في هذا المجال.

ونوهت بالدعم الكبير الذي تجده المرأة السعودية من القيادة الحكيمة مما أسهم في تمكينها من تبوؤ المناصب القيادية والحضور الفاعل في مختلف القطاعات، مستعرضة دور مجلس الشورى في مسيرة تمكين المرأة السعودية انطلاقاً من مهماته التشريعية والرقابية.

وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين، والدكتورة أمل بنت عبدالعزيز الهزاني.