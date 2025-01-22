أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، حرصه على التطوير والتحسين المستمر لمنظومة العمل المؤسسي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وقال الأمير حسام خلال رعايته الحفل السنوي لإمارة المنطقة وتدشين الخطة التشغيلية تحت عنوان «إنجاز وانطلاقة»، الذي أقيم اليوم بمقر الإمارة «لقد كان العام الماضي عام البناء والتحول الإستراتيجي وفخورون بجهودكم التي أثمرت استراتيجيةً مميزةً، رسمت مستهدفات طموحة لمستقبل الإمارة». مشيداً بما تحقق من منجزات خلال العام المنصرم التي جاءت بفضل الله ثم بجهود جميع منسوبي الإمارة، مثمناً تفانيهم في عملهم الذي أثمر تحقيق نتائج تسحق الثناء، متطلعاً إلى المزيد من الجهد واستمرار الروح المعنوية العالية لدى الجميع.

وحث أمير منطقة الباحة جميع منسوبي الإمارة على التفاني في تنفيذ تطلعات خطة الإمارة التشغيلية للعام 2025 وفق الإستراتيجية المعتمدة التي أطلقها، معرباً عن أمله في أن يكون عام 2025 عاماً مليئاً بالإنجازات التي ترتقي بمنطقة الباحة وتعزز من دورها التنموي.