كشف برنامج جدة التاريخية بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين.

وأشار البرنامج إلى أن بدء أعمال المرحلة الثانية من المشروع يهدف لإعادة البحر إلى جدة التاريخية، وإحياء ميناء البنط التاريخي وتطوير واجهة بحرية متكاملة.

وأوضح البرنامج أن منجزات المرحلة الأولى:

المساحات المعاد تأهيليها: 185 ألف متر مربع

عدد المباني التي تمت إزالتها: 8

إزالة من البنية التحتية: 12 ألف متر طولي

أعمال التسوية المنجزة: 200 ألف متر مربع

فيما ستكون أعمال المرحلة الثانية:

طول الرصيف البحري: 972 مترا طوليا

امتداد الجدار المركب: 490 مترا طوليا

أعمال الردم: 420 ألف متر مكعب

أعمال الجرف البحري: 350 ألف متر مكعب

منصة بحرية معلقة على ركائز: 13 ألف متر مربع

أعمال الحفر: مليون متر مكعب

تغطية قاع البحر: 200 ألف متر مكعب