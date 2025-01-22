التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية جمهورية البيرو إلمر شيالر سالسيدو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية.كما التقى الجبير، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات السفير بيتر طومسون، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين المملكة والأمم المتحدة المتعلقة بالمحيطات والموارد البحرية، كما ناقش وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، خلال لقائه رئيسة المكتب الفيدرالي السويسري لشؤون البيئة كاترين شنيربيرجر، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الحفاظ على البيئة والحد من تحديات المناخ.