كشف الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، عن نجاح السجل العقاري في تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأكثر من 22 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة وتجهيزها لأعمال التسجيل العيني الأول للعقار، باستخدام تقنيات متنوعة؛ منها طائرات دون طيار وطائرات مأهولة، تقدم بيانات مساحية تصل دقتها إلى سنتيمترات معدودة، وذلك ضمن أعمال السجل العقاري ومشروع المسح الجيومكاني؛ الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، والذي نهدف من خلاله إلى إنشاء خريطة بيانات عقارية وطنية تتضمن معلومات أكثر من 8.2 مليون عقار.جاء ذلك، خلال كلمته في حفل افتتاح مؤتمر مستخدمي ESRI؛ الذي يقام في الرياض خلال يومي 21 و22 يناير 2024م. وقال: عدد العقارات المعلنة تجاوز أكثر من مليوني عقار في خمس مناطق إدارية، كما نفذ أكثر من 50 ألف تصرف عقاري من خلال منصة السجل العقاري.وأضاف السليمان: «تمثل الأعمال الجيومكانية جزءاً رئيسياً لنجاح التسجيل العيني للعقار، وتم توظيف أحدث التقنيات والممارسات والأنظمة المتبعة في تنفيذ المشاريع الجيومكانية»، مشيراً إلى أن السجل العقاري يطبق أكثر من 20 معياراً محلياً ودولياً في الجيومكانية، إضافة إلى التعاون مع أكثر من 65 جهة في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ أكبر مشروع مسح جيومكاني على مستوى المملكة يغطي 100 ألف كيلومتر مربع من المناطق الحضرية ومليوني كيلومتر مربع من المناطق غير الحضرية، وإنشاء خريطة بيانات عقارية وطنية ببيانات تتجاوز 19 بيتابايت، لافتاً إلى أن السجل العقاري يستخدم برامج مثل ArcGIS Pro لتحليل البيانات وإنتاج خرائط تفاعلية، ما يساهم في تحسين التخطيط الحضري وإدارة الأراضي. ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات وفقاً لخطة طموحة، تعتمد على تقنيات مبتكرة وفريدة من نوعها، وهو ما كان له الأثر في حصول السجل العقاري على جائزة من ESRI تقديراً لتميزه في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة من التقنيات الجيومكانية المتقدمة.