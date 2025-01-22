التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أمس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبي عبدالحميد الدبيبة، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة في بيرن داوود المسهر، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل.