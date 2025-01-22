كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة (تسميات) المناخية عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل الحالة المطرية السابعة التي يتوقع أن تشهدها المملكة، وتبدأ الخميس 23 رجب 1446هـ.وبين أن الحالة تشمل معظم المناطق ودول الخليج بشكل متفاوت، وستشهد هطولات مطرية متفاوتة الغزارة تمتد لأيام عدة، مع احتمال نشاط الرياح في بعض المناطق.ويتوقع خلال الأيام القادمة، أن يحدث انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، ويكون الطقس بارداً في شمالي المملكة حتى حائل، أما الرياض وبقية المناطق الوسطى فستكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، وتراوح في مطلع العشرينات مئوية في العاصمة الرياض ويكون الطقس لطيفاً، فيما يميل للحرارة على سواحل غربي المملكة.كما يتوقع أن تكون درجات الحرارة في مطلع الثلاثينات مئوية في مختلف مناطق السواحل الغربية من المملكة خلال الأيام القادمة، بما فيها مدينة جدة، إذ يميل الطقس للحرارة خلال ساعات النهار ومعتدل خلال ساعات الليل.وتكون سمة الأجواء خلال ساعات الليل شديدة البرودة في المناطق الشمالية من المملكة، وتنخفض درجات الحرارة لنحو الصفر المئوي، خصوصاً قرب سطح الأرض. ويرجع ذلك لعدة عوامل جوية؛ منها قصر الإشعاع الشمسي خلال النهار وبالتالي ضعف كمية الطاقة الحرارية المكتسبة، ويقابل ذلك طول ساعات الليل مما ينتج عنه افتقاد الأرض للطاقة الحرارية التي تعتبر بالأساس قليلة.أما بقية المناطق، فيكون الطقس بارداً بوجه عام، إذ تراوح درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض من 10 إلى 11 درجة مئوية، بينما تصل إلى نحو 24 درجة مئوية في السواحل الغربية من المملكة، ويكون الطقس معتدلاً في تلك المناطق.وكشف المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، أمس (الثلاثاء)، في مختلف مناطق المملكة. إذ سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة عند 32 ْمئوية، تلتها جازان بـ30 ْمئوية، ثم جدة بـ29 ْمئوية، فيما سجّلت الرياض 21 ْمئوية.وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة تشمل 25 ْمئوية في المدينة المنوّرة، و22 ْمئوية في الدمام، و19 ْمئوية في تبوك. وسجّلت سكاكا وحائل 15 ْمئوية، بينما بلغت في بريدة 18 ْمئوية.أما درجات الحرارة الصغرى، فسجّلت تبوك أقل درجة حرارة عند 3 ْمئوية، تلتها سكاكا وحائل وعرعر عند 4 ْمئوية، في استمرار للأجواء الباردة (شمالي المملكة).