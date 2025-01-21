باشر مرور محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة صباح اليوم (الثلاثاء)، حادثة انحراف حافلة تقلّ عدداً من طالبات «جامعة جدة».

ووفق الإفادات الأولية للحادث فإن سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة خلال عبورها ما يعرف باسم «طلعة أم الخيام» في الكامل، وقد حاول استعادة السيطرة على المركبة ليرتطم بعقم ترابي أمامه، ما تسبب في إصابته وعدد من الطالبات.

وباشر الإسعاف الجوي التابع للهلال الأحمر الحادثة وتم نقل عدد من الحالات إلى مستشفى الملك عبدالله بجدة، وتولت فرق الهلال الأحمر نقل عدد من الإصابات الخفيفة إلى مستشفى الكامل العام، وسط وجود آليات الدفاع المدني.

وشرع مرور الكامل في التحقيق بالحادثة لكشف مسبباتها، وما إذا كانت مكابح الحافلة سليمة من عدمه، في الوقت الذي تلقت الحالات كافة العناية الطبية اللازمة من المستشفيات، ولم يُسجل أي فقد في الأرواح، وراوحت الإصابات ما بين الخفيفة والمتوسطة.