التقت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي بمقر المجلس في الرياض اليوم (الثلاثاء)، سفيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في وزارة الخارجية النرويجية سيدسل بلكين، وذلك في إطار زيارتها الرسمية التي تقوم بها للمملكة حالياً.

ورحبت الدكتورة الأحمدي بالسفيرة النرويجية، مبينةً آلية عمل مجلس الشورى ودور المجلس في المجالين التشريعي والرقابي، مشيرة إلى ما أحدثته رؤية المملكة 2030 من أثر عظيم على المجالات كافة، منوهةً بمساهمة الرؤية الفاعلة في مشاركة المرأة بمسيرة التنمية ورفع معدل مشاركتها في سوق العمل عبر إصدار التشريعات واللوائح الداعمة لذلك، مشيرةً إلى ما حققته المرأة السعودية من نجاحات من خلال توليها مناصب رفيعة في مختلف القطاعات مما جعلها ضمن دائرة صناعة القرار.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة إيمان الجبرين نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة أروى الرشيد، والدكتورة عهود الشهيل.