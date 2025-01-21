حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر.
حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر.
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«عكاظ» (مكة المكرمة) OKAZ_ONLINE
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بقطاع القنفذة مقيمين من الجنسية المصرية تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهما.

وشددت المديرية العامة لحرس الحدودحرس الحدود على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية، والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.