دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، البرنامج الطبي التطوعي في جراحات المخ والأعصاب، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل المملكة العربية السعودية.ويشمل البرنامج الطبي التطوعي الذي انطلقت مشاريعه في أبريل من 2024، تخصصات طبية متعددة تتضمن جراحة القلب والقسطرة للأطفال، والأذن والأنف والحنجرة، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية، والعلاج الطبيعي، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، للإسهام في خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.وجاء البرنامج الطبي نظراً لجاهزية وإمكانات المستشفى عقب مشروع تشغيله من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إذ بلغ إجمالي المراجعات الطبية نحو مليوني مراجعة خلال الفترة منذ يناير 2023، ويأتي على مساحة 20,000 متر مربع، بسعة 270 سريراً، ويضم 14 عيادة متخصصة إضافة إلى مركز القلب، فيما جهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.