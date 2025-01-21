ألزمت النيابة العامة، الجهات ذات العلاقة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقيام بدور بنّاء وفاعل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي، والتوعية بحقوق الطفل. وتركزت هذه المبادرة بشكل خاص على صحة الأطفال، وتغذيتهم، ومزايا الرضاعة الطبيعية، وسلامة فكرهم، إضافة إلى وقايتهم من الحوادث وضرر التدخين، وبيان خطورته أثناء الحمل.وكشفت النيابة العامة، أن نظام حماية الطفل يعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية صحة وسلامة الطفل. ويتضمن ذلك استخدام وسائل الإعلام المختلفة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتقديم المعلومات الضرورية حول حقوق الأطفال، وكيفية دعم صحتهم ورفاهيتهم.وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود النيابة العامة للحد من المخاطر التي قد تواجه الأطفال، إذ تم التأكيد على أهمية التغذية السليمة والرضاعة الطبيعية كعاملين أساسيين في تعزيز صحة الأطفال. كما تم الحديث عن أهمية تعزيز الوعي بأضرار التدخين وتأثيره السلبي على صحة الأطفال، خصوصاً في حالات الحمل.وقال المستشار القانوني مقرن الشويمان، إن تعزيز التوعية بحقوق الطفل وصحته هو واجب على جميع أفراد المجتمع، فيجب أن نتكاتف جميعاً لضمان بيئة آمنة وصحية لأطفالنا، وأن نعمل على نشر المعلومات التي تساعد الأسر في اتخاذ قرارات صحيحة بشأن صحة أطفالهم.وتأتي هذه المبادرات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وتعزيز وعي المجتمع بأهمية صحتهم وسلامتهم من خلال التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع، لضمان مستقبل أفضل للأطفال في المملكة.