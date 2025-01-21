باشر مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بالتجمع الصحي في مكة المكرمة، أكثر من 450 حالة عنف وإيذاء أسري بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة له خلال العام الماضي 2024.

وتمت معالجة هذه الحالات في العام الأول من انطلاق خدمات المركز ما يعكس التزام النظام الصحي بتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ومتكاملة للمجتمع، وقدمت للحالات خدمات طبية ونفسية واجتماعية، كما أحيل 80% من العدد الكلي للحالات لعيادة التأهيل النفسي الاجتماعي لمعالجة تبعات التعرض للعنف، فيما عمل المركز على المواءمة مع القطاعات الأخرى لتسريع وتكامل تقديم الخدمات من خلال عقد مؤتمر للحالات العالية الخطورة.

ويعنى مركز الامتياز للرعاية الاجتماعية بإدارة الخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري، ويعمل على رصد إحصاءات دقيقة للحالات، إضافة إلى تصنيف مستوى خطورة العنف الواقع عليها وذلك من خلال فرق الحماية من العنف والإيذاء الأسري في جميع مستشفيات تجمع مكة المكرمة الصحي ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له.