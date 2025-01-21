أعلن المنتدى السعودي للإعلام مشاركة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، في جلسة نقاشية في المنتدى الذي يعقد بنسخته الرابعة، في الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2025، لإثراء النقاشات حول مستقبل الإعلام العالمي.وأكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، أهمية مشاركة الخبرات العالمية في القيادة والإعلام بفعاليات وجلسات المنتدى، بما يسهم في طرح العديد من الآراء المثيرة للاهتمام حول مستقبل الإعلام العالمي.وعدّ الحارثي المنتدى السعودي للإعلام منصة فاعلة في المجالات الإعلامية، متطلعاً إلى أن تسفر مشاركة الأسماء العالمية المؤثرة عن نقل تجاربهم القيادية، لتعزيز الحوار الإعلامي، والاستفادة من الرؤى وقصص النجاح الملهمة لتسهم في تطوير المشهد الإعلامي.ويسهم المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون، في دعم الإنتاج الإعلامي وإيجاد الحلول المبتكرة التي تعزز الإبداع والتعاون، وتواكب التحولات الرقمية في المنظومة الإعلامية بالمملكة، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين قطاعي الإعلام والتقنية، بما يدعم مكانة المملكة إقليمياً وعالمياً.