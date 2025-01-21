أكملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المرحلة الأخيرة من تغطية جميع الدول المستهدفة والمصدرة للعمالة في خدمة «التحقق المهني»، ضمن برنامج «الاعتماد المهني»؛ الذي يهدف إلى رفع مستوى المهارات للقوى العاملة الوافدة، إذ تم تحقيق المستهدف وتغطية 160 دولة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية.وتأتي الخدمة، إنفاذًا لما ورد في قرار مجلس الوزراء، الذي يهدف للتأكد من حصول العامل الوافد على المؤهلات الأكاديمية العلمية الموثوقة، وامتلاكه الخبرات العملية والمهارات التي يطلبها سوق العمل السعودي قبل دخوله إلى المملكة.وتركز خدمة «التحقق المهني»، على كفاءة العاملين في المهن عالية المهارة، إضافة إلى التحقق من توافق المؤهل العلمي مع المستوى والمجال التعليمي، وذلك وفق معايير معتمدة كالتصنيف السعودي الموحد للمهن، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، إذ تتميز الخدمة بأنها مؤتمتة بالكامل، ويتم تقديمها عبر منصة موحدة للتحقق المهني وفق إجراءات مبسطة وسريعة.وأكملت وزارة الموارد البشرية، تغطية 1,007 مهن ضمن مراحل خطة تنفيذ أعمال «التحقق المهني» واستهداف جميع الدول المصدرة للعمالة حول العالم، على أن تستمر في تغطية كافة المهن ذات المهارة العالية، والتي تقع ضمن المجموعات 1 - 3 حسب التصنيف السعودي الموحد للمهن، لتشمل المهن الهندسية، والصحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.