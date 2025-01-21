أعلنت وزارة التعليم، فتح باب التقديم على الدبلوم العالي في التوجيه الطلابي والتوجيه الصحي، وأشارت إلى أنه سيتم طرح البرنامجين مجدداً في حال وجود احتياج. وكشفت أن مدة الدراسة ستكون فصلين دراسيين، وحددت الوزارة، أن الدراسة ستكون خارج وقت الدوام الرسمي بنظام المسائية، ويعد البرنامج دبلوماً عالياً يقدم من الجامعات في التوجيه الإرشادي والصحي بمعدل 36 ساعة للتوجيه الإرشادي و24 ساعة للتوجيه الصحي بمعدل فصلين دراسيين؛ وذلك لسد الاحتياج بمدارس التعليم العام، واستثمار الكوادر من شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.وأفادت وزارة التعليم، بأنه يمكن التقديم من خلال نظام فارس، الخدمة الذاتية، وذلك للاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، وأضافت الوزارة أن لغة الدراسة ستكون باللغة العربية ومسائية ولن يكون هناك تفرغ للمرشحين، ويتم توزيع الخريجين وفق الاحتياج داخل المنطقة التعليمية المرشح منها.وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتاح للخريج إمكانية اختيار مدرسة معينة في حال وجود احتياج وفي حال وجود أكثر من طلب لموجه طلابي على المدرسة نفسها يتم تطبيق ضوابط المفاضلة، وأفادت وزارة التعليم بأنه لن يتم فرض رسوم دراسية على المرشحين.وبيّنت الوزارة 14 ضابطاً في الدبلوم العالي للتوجيه الطلابي والتوجيه الصحي، وهي: ألا يزيد عمر المرشح على 47 عاماً، وألا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن الدرجة الجامعية البكالوريوس كحد أدنى، وألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد، وأن يكون على رأس العمل، وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية في الإدارة العامة للتعليم، وألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين، وألا يسبق للمرشح أن حصل على إيفاد أو ابتعاث وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه، وأن يتعهد المرشح بالعمل لدى وزارة التعليم مدة تعادل مدة دراسته، والتعهد بالعمل موجهاً طلابياً في مدارس التعليم العام بعد حصوله على المؤهل، ويكون التوجيه للمدرسة وفق اللوائح والأنظمة الصادرة حول ذلك، كما يتعهد المرشح بالحصول على الرخصة المهنية بعد الحصول على الدبلوم، وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية، أو صدر بحقه حكم تأديبي خلال العامين السابقين للترشيح، كما أن يكون شاغل الوظيفة التعليمية المرشح للتوجيه الطلابي يحمل أحد التخصصات: (علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، لغة عربية، دراسات إسلامية، دراسات اجتماعية)، أما المرشح للتوجيه الصحي فلا بد أن يحمل أحد التخصصات: (العلوم، التربية الأسرية، اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، الدراسات الاجتماعية).كما أتاحت الوزارة التقديم في التوجيه الإرشادي لجميع التخصصات للكادر الإداري والأولوية لتخصصات (علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية)، بينما أتاحت للكادر الإداري في التوجيه الصحي في جميع التخصصات والأولوية لتخصصات (العلوم، التربية الأسرية).