أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في «X» عن لقاء جمعه مع الموسيقار العالمي الشهير هانز زيمر، أحد أبرز الموسيقيين في عصرنا الحاضر، لمناقشة مجموعة من المشاريع الموسيقية المستقبلية الطموحة.

وأشار آل الشيخ إلى أن النقاش تناول عدة أفكار مبتكرة، من بينها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات موسيقية مختلفة، واستلهام مقطوعة موسيقية جديدة تحمل اسم Arabia تعكس هوية وثقافة المملكة، إضافة إلى إقامة حفل موسيقي ضخم بفكرة جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض في السنوات القادمة.

كما كشف آل الشيخ عن المرحلة التي وصلت إليها أعمال فيلم معركة اليرموك (خالد بن الوليد)، مشيرًا إلى طرح فكرة مشاركة زيمر في وضع الموسيقى التصويرية لهذا العمل السينمائي التاريخي الكبير.

وعبّر زيمر خلال اللقاء عن إعجابه الشديد بالمملكة وبطيبة وكرم الشعب السعودي، مؤكّدًا عزمه زيارة المملكة قريباً برفقة عائلته وأصدقائه. واختتم آل الشيخ تغريدته متمنياُ الوصول إلى اتفاق نهائي لتنفيذ هذه المشاريع التي تعكس تطلعات المملكة الطموحة في مجالات الفن والترفيه.