أبلغت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، أكثر من 11 مليون مشترك في السعودية أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالخدمة يمكنهم التواصل مع الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الرقم المجاني. ويتيح الموقع الإلكتروني للمستخدمين تقديم استفساراتهم وشكاواهم بسهولة، بينما يوفر الرقم المجاني وسيلة مباشرة للتواصل مع الهيئة، مما يسهّل على المشتركين الحصول على الدعم الفوري.تشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، معالجة الشكاوى المتعلقة بانقطاع الخدمة الكهربائية، توفير معلومات دقيقة حول فواتير الكهرباء، وإرشادات حول كيفية ترشيد استهلاك الطاقة. تعمل الهيئة على تحسين جودة الخدمة من خلال تحديث البنية التحتية الكهربائية، والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وإجراء تقييمات دورية لأداء الخدمات الكهربائية.في إطار رؤية المملكة 2030، تسعى الهيئة إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية حاجات الأجيال القادمة. تؤكد الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء التزامها بتقديم خدمات مميزة للمواطنين من خلال توفير قنوات تواصل سهلة وفعّالة. مع استمرار العدد المتزايد من المشتركين، تبقى الهيئة شريكاً أساسيّاً في تطوير قطاع الطاقة في المملكة، مما يسهم في تعزيز مستوى الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.