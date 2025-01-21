نقلت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، بمناسبة تنصيبه مجدّداً لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدةً تمنيات القيادة السعودية للرئيس الأمريكي بالنجاح والتوفيق في مهماته.وشدّدت خلال حضورها ممثلة عن المملكة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والفعاليات المصاحبة، على أهمية العلاقات التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وقالت: «مر ما يقرب من 80 عاماً منذ أن التقى المؤسس الملك عبدالعزيز بالرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في فبراير عام ١٩٤٥، حيث تم وضع الأسس لعلاقات متينة بين البلدين الصديقين، ومنذ ذلك الحين، نجحت الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في تعزيز الأمن والسلام، وتجاوز العديد من التحديات السياسية والاقتصادية معاً»، مشيرة إلى أن حكومة المملكة تتطلع إلى استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، خصوصاً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة عمق العلاقات السعودية الأمريكية، التي تمتد لعقود من الزمن وتشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في إطار الشراكة التي تسعى لتعزيز الاستقرار والأمن العالميين.