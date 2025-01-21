استعرضت لجنة الحج المركزية في اجتماعها برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، آخر المستجدات المتعلقة بخطة حج ١٤٤٦هـ.واطلعت اللجنة على المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعر المقدسة استعدادًا لحج هذا العام، والهادفة إلى التسهيل على ضيوف الرحمن خلال تأديتهم شعائرهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، وناقشت جاهزية واستعدادات الجهات المعنية لشهر رمضان المبارك، إلى جانب العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.