نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، رعى نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، حفل تكريم الطلبة المتميزين علمياً من المكفوفين بالمنطقة، الذي نظمه وقف علي شربيني بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة وجمعية المكفوفين «رؤية»، بمقر غرفة المدينة المنورة.

وشاهد الحضور خلال حفل التكريم عرضاً مرئياً عن وقف علي شربيني، استعرض مراحل تأسيس الوقف والخدمات التي يقدمها لدعم الفئات المستهدفة.

إثر ذلك، ألقى الدكتور خالد شربيني كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره لنائب أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته الكريمة للحفل، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة على تعزيز إمكانيات المكفوفين وتمكينهم من تحقيق المزيد من الإنجازات.

كما شهد الحفل عرضاً مرئياً عن جمعية المكفوفين «رؤية»، تضمن أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية في تأهيل وتدريب المكفوفين ليكونوا أعضاء فاعلين في بناء المجتمع.

بعد ذلك، ألقى رئيس الجمعية، الدكتور تركي المطوع، كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بإنجازات الطلبة المكفوفين، مستعرضاً دور الجمعية في دعم تفوقهم العلمي، ومشيراً إلى أن الحفل يمثل تتويجاً للجهود المبذولة في هذا المجال.

وفي ختام الحفل، كرّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الطلبة والطالبات المتميزين علمياً من المكفوفين، بعد الإعلان عن أسمائهم، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.