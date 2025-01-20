زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس (الأحد)، مقر الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض، والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، وعدداً من مسؤوليها.

وخلال الزيارة، استعرض الطرفان الجهود المشتركة المبذولة لتعزيز حماية الملكية الفكرية في المملكة، بما يشمل حقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، ومناقشة مبادرات الهيئة في دعم الابتكار وتشجيع الإبداع، ودورها في تطبيق الأنظمة ومكافحة الانتهاكات التي تمس حقوق الملكية الفكرية.

وأكد النائب العام أهمية التعاون الوثيق بين النيابة العامة والهيئة السعودية للملكية الفكرية لضمان تطبيق القوانين ذات الصلة، مشيراً إلى أن حماية الحقوق الإبداعية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الابتكار في المملكة ودعم رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أشاد الدكتور السويلم بالدور الفاعل للنيابة العامة في إنفاذ الأنظمة وحماية الحقوق، مؤكداً أن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير آليات العمل وتنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة وصون حقوق المبدعين والمخترعين.

واختتمت الزيارة بجولة تعريفية في مقر الهيئة، حيث اطّلع النائب العام على أبرز مشاريع الهيئة ومنصاتها الرقمية التي تسهّل تسجيل الملكيات الفكرية ومتابعة شكاوى التعديات.

تأتي هذه الزيارة في إطار الشراكات الإستراتيجية بين الجهات الحكومية لتعزيز بيئة قانونية تحفّز الإبداع وتدعم الاقتصاد المعرفي في المملكة.