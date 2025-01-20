استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية سوك جونق جون والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك خطط التوطين الخاصة بالوزارة.

حضر الاستقبال المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف، ووكيل وزارة الحرس الوطني عبدالعزيز بن صالح المهنا، ورئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني الدكتور مشعل بن فواز المسعد.

فيما حضر من الجانب الكوري القائم بالأعمال في سفارة كوريا مون بيونج جون، والمدير العام للتعاون الدولي جيونج جي يونق، والملحق العسكري بالسفارة العقيد جين شول هو، ومدير التعاون في الشرق الأوسط العقيد هان جاي جونج.