يحضر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر جلسة مجلس الشورى العادية الـ17 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة المنعقدة الإثنين القادم.وسيقدم المهندس الجاسر عرضاً لما قدمته الوزارة خلال الفترة الماضية، وخططها، ورؤيتها للمرحلة المقبلة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والتحديات التي تواجه منظومة النقل والسبل الكفيلة بمعالجتها.كما تشهد جلسة مجلس الشورى طرح أعضاء المجلس استفسارات ونقاشات بشأن أداء الوزارة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية والعمل على التطوير والارتقاء بالقطاعات كافة بما ينسجم مع التوجيهات السديدة والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يلبي طموحات المواطنين، سعياً للوصول لمستهدفات رؤية 2030.ويأتي حضور وزير النقل رغبةً من المجلس في مناقشة أداء الوزارة، والاطلاع على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، وبحث أفضل السبل والحلول المناسبة لتجاوز العقبات، وذلك بناءً على المادة الـ22 من نظام المجلس.ويرحب مجلس الشورى باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم التي يرغبون في طرحها على وزير النقل والخدمات اللوجستية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، أو من خلال البريد الإلكتروني للمجلس: ‏Contact@shura.gov.sa.