يشهد برنامج حي الطريف التاريخي، ضمن فعاليات موسم الدرعية، إقبالًا واسعًا من الزوار والسيّاح، حيث يقدم تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والتاريخ والفن لاستكشاف إرث الدرعية العريق، المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية التي تسلط الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها الدولة السعودية الأولى، وتروي بطولات أئمتها وأبطالها عبر روايات نوعية وعروضا مسرحية تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن بين أبواب الطريف.

ويحتفي البرنامج بعادات الضيافة والكرم التي تشتهر بها المملكة من خلال تجارب مميزة تتضمن جلسات ثقافية وقصصًا من تراث المنطقة، إلى جانب إبراز جمال الخيل العربي الأصيل في تجربة تفاعلية مع الزوار. كما يجمع (الديوان) نخبة من الشعراء والخبراء للحديث عن أصول الشعر والقصص التراثية المرتبطة بتاريخ الدرعية.

ويمزج البرنامج بين الترفيه والتثقيف عبر ورش عمل حول تقنيات البناء التقليدي والديكورات النجدية وتجارب تفاعلية للعرضة السعودية، بالإضافة إلى أنشطة مثل بناء الألغاز، والألعاب التقليدية، وتجسيد أدوار أهل الطريف، وإلقاء القصائد التاريخية، ما يقدّم للزوار تجربة ثقافية متكاملة تعكس عمق التاريخ السعودي.