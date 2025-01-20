رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

واطلعت اللجنة على حالة المشاريع الجاري تنفيذها في المشاعرالمقدسة، والهادفة إلى التسهيل على ضيوف الرحمن خلال تأديتهم شعائرهم وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دوماً على العناية بضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة وأمان.

كما تطرقت اللجنة إلى جاهزية واستعدادات الجهات لشهر رمضان المبارك، وعدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.