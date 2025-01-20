أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في مرزوق بن عطيه بن جميل المحفوظي اليزيدي -سعودي الجنسيةـ لإقدامه على قتل كل من أحمد بن محمد بن يحيى صالح ويوسف بن محمد بن حسين غروي وعبدالله بن عبده بن علي زغيبي ـ سعوديي الجنسية ـ، وذلك بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحكم نهائيّاً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكيٌ بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الإثنين بتاريخ 20 / 7 / 1446هـ الموافق 20 / 1 / 2025م بمنطقة جازان.