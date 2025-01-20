وقّع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وأمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، مذكرة تفاهم بين الوزارة والأمانة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وشملت مذكرة التفاهم، مجالاتٍ عدة مرتبطة بتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض، وتطوير البُنية التحتية الثقافية والمحافظة عليها، وإثراء وتمكين المحتوى الثقافي بالفنون والتفعيلات الثقافية، وإيجاد بيئةٍ جاذبة للاستثمار في القطاع الثقافي، إضافةً إلى العمل على تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للأنشطة والفعاليات الثقافية؛ لدمج الثقافة في المشهد الحضري.وتأتي الشراكة ضمن حزمة من الشراكات الإستراتيجية التي تسعى المنظومة الثقافية مُمثَّلةً في وزارة الثقافة والهيئات الثقافية إلى إبرامها من أجل تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية، والعمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير وإثراء المشهد الثقافي في المجالات كافة.