يبدأ وفدٌ من أعضاء مجلس الشورى، أعضاء اللجان المتخصصة برئاسة عضو المجلس محمد الفراج، زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية، اليوم، وذلك في إطار التعاون البنّاء بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.‏ويلتقي وفد المجلس، خلال الزيارة، عدداً من مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة، فيما يقوم بزيارة عددٍ من المنشآت الحكومية، ويطلع على الخدمات المختلفة المقدمة والحراك التنموي بمنطقة الحدود الشمالية.‏وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس الوفد محمد الفراج، أن الزيارة تأتي انطلاقاً من التواصل البنّاء والمُستمر بين المجلس ومناطق المملكة.