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«عكاظ» (الرياض) okaz_onlin@
يبدأ وفدٌ من أعضاء مجلس الشورى، أعضاء اللجان المتخصصة برئاسة عضو المجلس محمد الفراج، زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية، اليوم، وذلك في إطار التعاون البنّاء بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.

‏ويلتقي وفد المجلس، خلال الزيارة، عدداً من مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة، فيما يقوم بزيارة عددٍ من المنشآت الحكومية، ويطلع على الخدمات المختلفة المقدمة والحراك التنموي بمنطقة الحدود الشمالية.


‏وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس الوفد محمد الفراج، أن الزيارة تأتي انطلاقاً من التواصل البنّاء والمُستمر بين المجلس ومناطق المملكة.