يبدأ وفدٌ من أعضاء مجلس الشورى، أعضاء اللجان المتخصصة برئاسة عضو المجلس محمد الفراج، زيارة إلى منطقة الحدود الشمالية، اليوم، وذلك في إطار التعاون البنّاء بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.
ويلتقي وفد المجلس، خلال الزيارة، عدداً من مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة، فيما يقوم بزيارة عددٍ من المنشآت الحكومية، ويطلع على الخدمات المختلفة المقدمة والحراك التنموي بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس الوفد محمد الفراج، أن الزيارة تأتي انطلاقاً من التواصل البنّاء والمُستمر بين المجلس ومناطق المملكة.
ويلتقي وفد المجلس، خلال الزيارة، عدداً من مسؤولي الأجهزة الحكومية في المنطقة، فيما يقوم بزيارة عددٍ من المنشآت الحكومية، ويطلع على الخدمات المختلفة المقدمة والحراك التنموي بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس الوفد محمد الفراج، أن الزيارة تأتي انطلاقاً من التواصل البنّاء والمُستمر بين المجلس ومناطق المملكة.